Новые геноварианты коронавируса - BQ.1 и BQ 1.1 - зафиксированы в России Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На территории России зафиксированы новые геноварианты коронавируса – BQ.1 и BQ 1.1 ("Цербер"). Об этом сегодня сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Согласно информации, BQ.1 и BQ 1.1 представляют собой ответвления штамма "Омикрон", которым уже переболело большинство россиян.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что из-за выявления новых вариантов COVID-19 вводить какие-либо ограничения не планируется.

"Действующая система эпиднадзора позволит эффективно справиться с новым вызовом", - заявили в ведомстве.

Напомним, в Нижегородской области широкое распространение в последнее время получил новый вариант "Омикрона" - штамм "Кентавр". В большинстве случаев коронавирус этого типа протекает бессимптомно. Больной ощущает переутомление и слабость, но в течение двух дней состояние приходит в норму. Основные проявления инфекции: слабость, сильная потливость, температура до 38 градусов, насморк, боли в горле, кашель и редко воспалённые лимфоузлы.

Ранее Роспотребнадзор отменил обязательные ПЦР-тесты для вернувшихся из-за рубежа россиян.

Кроме того, из-за снижения числа заболевших COVID-19 в Нижегородской области с конца сентября резерв коек для пациентов с коронавирусом сокращён на 41%.

Ранее сообщалось, что регион уже вышел на плато по заболеваемости COVID-19. Ревакцинацию от коронавируса прошло 56% населения Нижегородской области. В частности, по данным на сентябрь 2022 года прививку от коронавируса сделали 35,4 тысячи сотрудников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций (82,1% от общего числа).

При этом рекомендация о ношении масок была вновь внесена в Указ губернатора Нижегородской области в августе и действует до сих пор. Для работников и посетителей учреждений социального обслуживания соблюдение масочного режима пока является обязательным.