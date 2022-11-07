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Общество

Комиссия проверила жалобы нижегородцев на уборку улиц после снегопада

19 ноября 2022 13:47  [123] Общество
Комиссия проверила жалобы нижегородцев на уборку улиц после снегопада

Комиссия проверила жалобы нижегородцев на уборку улиц после снегопада

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

19 ноября первый замглавы администрации города Дмитрий Сивохин провел инспекционный объезд улиц Нижнего Новгорода, на уборку которых жители жаловались мэру в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По словам первого заместителя главы администрации города, мэр Юрий Шалабаев поставил задачу проверить качество уборки снега с дорог и улиц Нижнего Новгорода.

"Вчера на дорогах работало порядка 100 комбинированных дорожных машин. В целом за сутки, включая самосвалы и прометающую технику, было задействовано около 460 единиц техники. На улицах работало 770 дорожных рабочих. Сейчас во всех районах без исключения подрядчики вывозят снег. Сегодня в течение светового дня мы должны довести до нормативного состояния все центральные дороги. Глава города Юрий Шалабаев также поставил задачу параллельно с работами на центральных трассах отрабатывать пешеходные участки, остановочные площадки, внутриквартальные проезды", - рассказал Дмитрий Сивохин.

Как отметил первый заместитель главы администрации, в соцсети мэра от жителей поступают обращения на качество уборки снега в районах, в частности по улицам Родионова и Большой Печерской. "Ситуация находится на контроле у глав районов. Обращения переданы в работу. Обязательно проверим выполнение", - сказал Дмитрий Сивохин, подчеркнув, что ТСЖ и ДУКам также надо привести свои придомовые территории в порядок.

Как рассказал водитель фронтального погрузчика в Советском районе Евгений Богозов, в этом году фактическая зима сразу началась с обильного снегопада, но техника и рабочие были готовы. "В этом году я работаю на новом погрузчике, все в отличном состоянии: легче идет, реже ломается и простаивает. Сегодня с семи утра работал на улице Ошарской, потом на площади Лядова. Вчера мы чистили остановки, посыпали регентом, чтобы нескользко было. Работали на улицах Васюнина, Шишкова, Ивлиева, Ошарской и Козицкого. Другие экипажи по другим дорогам", - сказал Евгений Богозов.

Ранее сообщалось, что первые автопоезда вышли на нижегородские дороги в ночь с пятницы на субботу. Работа комбинированных дорожных машин на городских улицах продолжится в выходные.

Как отметил глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, накануне наш город накрыл обещанный синоптиками снежный фронт. "Выпало около 10 см осадков, это серьезное количество. Со второй половины пятницы на улицах города работали КДМ: прочищали дороги, просыпали улицы. Основная работа пришлась на ночное время. В час пик, чтобы не затруднять движение, техника работала в минимальном количестве. Учитывая погодные условия, ночью довели количество КДМ почти до 100 единиц. Автопоезда выходили на уборку дорог 4 раза, дважды обрабатывали реагентами, дважды - прометали. На данный момент кроме уборки начали активно вывозить снег", - написал глава города на своей странице в соцсети.

Также мэр отметил, что видит обращения людей в соцсетях. "Традиционно много жалоб от жителей Советского и Нижегородского районов, меньше от нижегородцев из нижней части города. Снегопад закончился утром, я сам проехал часть улиц, отдельные проблемные участки проинспектировал мой первый зам – Дмитрий Сивохин. Вопросов к подрядчикам много, как и работы. Главы районов должны активно подключиться к отработке обращений жителей. В понедельник проведем штаб и разбор полетов, спрошу со всех. Отдельный вопрос к ДУКам и ТСЖ – не забывайте про свои придомовые территории", - подчеркнул Юрий Шалабаев.

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Теги:
Снег
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