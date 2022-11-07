Движение возле поворота с М-7 на Дзержинск восстановлено по одной полосе
НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Движение возле поворота с М-7 на Дзержинск восстановлено по одной полосе. Об этом сообщает ФКУ "Упрдор Москва - Нижний Новгород".
Согласно информации, для проезда свободна левая полоса. Планируется, что такая схема движения сохранится до полуночи 20 ноября.
Напомним, движение на 386-м км М-7 "Волга" днём 19 ноября было заблокировано. Дорожный затор достигал 7,5 км. Объезд осуществлялся через Дзержинск.
По уточнённым данным областного ГУ МВД России, около 13:00 водитель грузового тралла, перевозившего трактор, не выбрал соответствующую условиям движения скорость и врезался в фуру, которая остановилась на запрещающий сигнал светофора. Тралла с трактором опрокинулись, из-за чего оказались заблокированы полосы движения.
Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что ребёнок пострадал сегодня в столкновении микроавтобуса и фуры в Арзамасском районе Нижегородской области.
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