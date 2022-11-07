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Экономика

Нижегородцам напомнили о необходимости уплаты имущественных налогов до 1 декабря

20 ноября 2022 10:26  [76] Экономика
Фото из телеграм-канала губернатора Глеба Никитина

Фото из телеграм-канала губернатора Глеба Никитина

Нижегородцам напомнили о необходимости уплаты налогов в срок до 1 декабря.

"Вместе с супругой оплатили транспортный налог и налог за недвижимость. Процесс занимает минимум времени", - написал в телеграм-канале губернатор Глеб Никитин.

Он напомнил, что существует несколько вариантов оплаты – мобильное приложение ФНС, личный кабинет на сайте, на Госуслугах, платежные терминалы, банки и почтовые отделения.

"Мы оплатили через личный кабинет на сайте ФНС", - сообщил Глеб Никитин.

Он отметил, что налоговые поступления в бюджет очень важны.

"Заплатить налоги нужно до 1 декабря. Не откладывайте до последнего. И спасибо всем, кто уже сделал это!" - сказал Глеб Никитин.

Напомним, ранее сообщалось, что нижегородцы в 2022 году вернули из бюджета региона более 8,8 млрд рублей налога на доходы физических лиц.

Как сообщили в управлении Федеральной налоговой службы по Нижегородской области, в 2022 году значительно сократился срок проверки деклараций.

Так, в июне в среднем проверка занимала месяц, в июле - 16 дней, в августе - неделю, а в сентябре уже 4 дня.

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Теги:
Глеб Никитин Налоги
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