Нижегородцам напомнили о необходимости уплаты имущественных налогов до 1 декабря

Фото из телеграм-канала губернатора Глеба Никитина
Нижегородцам напомнили о необходимости уплаты налогов в срок до 1 декабря.
"Вместе с супругой оплатили транспортный налог и налог за недвижимость. Процесс занимает минимум времени", - написал в телеграм-канале губернатор Глеб Никитин.
Он напомнил, что существует несколько вариантов оплаты – мобильное приложение ФНС, личный кабинет на сайте, на Госуслугах, платежные терминалы, банки и почтовые отделения.
"Мы оплатили через личный кабинет на сайте ФНС", - сообщил Глеб Никитин.
Он отметил, что налоговые поступления в бюджет очень важны.
"Заплатить налоги нужно до 1 декабря. Не откладывайте до последнего. И спасибо всем, кто уже сделал это!" - сказал Глеб Никитин.
Напомним, ранее сообщалось, что нижегородцы в 2022 году вернули из бюджета региона более 8,8 млрд рублей налога на доходы физических лиц.
Как сообщили в управлении Федеральной налоговой службы по Нижегородской области, в 2022 году значительно сократился срок проверки деклараций.
Так, в июне в среднем проверка занимала месяц, в июле - 16 дней, в августе - неделю, а в сентябре уже 4 дня.
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