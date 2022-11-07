Зеленую подсветку включат на нижегородской телебашне 20 ноября Общество

Зеленая подсветка появится на нижегородской телебашне 20 ноября (19:00-23:00).

Это будет сделано в поддержку Всероссийской акции "Сохраним лес".

По информации Нижегородского филиала РТР, зеленый свет на телебашне будет переливаться и менять оттенки. Также световое панно украсит изображение дерева, а на медиаэкране появится название акции.

Напомним, в Нижегородской области в рамках акции "Сохраним лес" в 2022 году высажено более 2,4 млн саженцев ели и сосны на площади около 800 га. А всего с 2019 года ее участники высадили в регионе около 6 млн деревьев.

СПРАВКА

Россия занимает I место в мире по площади лесов и несет ответственность за их сохранение. Именно с этой целью по всей стране проводятся лесовосстановительные проекты.

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