Труп мужчины нашли в машине в реке Пьяна в Нижегородской области Происшествия

Труп мужчины нашли в машине в реке Пьяна, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

19 ноября поступило сообщение от полиции, что в реку Пьяна угодила машина.

ЧП произошло в Сергачском округе возле населенного пункта Камкино. По предварительной информации, за рулем легкового автомобиля находился мужчина 1965 г.р.

Как заявили в региональном главке МЧС России, 20 ноября тело погибшего мужчины было найдено водолазами.