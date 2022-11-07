Труп мужчины нашли в машине в реке Пьяна в Нижегородской области

Труп мужчины нашли в машине в реке Пьяна, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
19 ноября поступило сообщение от полиции, что в реку Пьяна угодила машина.
ЧП произошло в Сергачском округе возле населенного пункта Камкино. По предварительной информации, за рулем легкового автомобиля находился мужчина 1965 г.р.
Как заявили в региональном главке МЧС России, 20 ноября тело погибшего мужчины было найдено водолазами.
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