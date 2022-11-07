Поголовье свиней в Нижегородской обалсти выросло в 1,5 раза Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородстат представил отчёт о состоянии животноводства в сельскохозяйственных организациях Нижегородской области в январе – октябре 2022 года.

Как рассказали в ведомстве, за указанный период в сельхозпредприятиях региона увеличилось поголовье свиней - на 56% к предыдущему году - и составило 347 тысячи голов.

Кроме того, в Нижегородской области на 9% выросло поголовье птицы и составило 8,8 млн голов.

На убой за 10 месяцев текущего года произведено 115 тысяч тонн живого веса скота и птицы, из них 36% - свиньи, 50% - птица и 14% - крупный рогатый скот.

Согласно статистическим данным, в регионе продолжается рост производства молока. В частности, в январе - октябре 2022 года надои составили 448 тысяч тонн, что на 4% больше предыдущего года.

Надои молока в среднем от одной коровы в этом году составили 6083 кг против 5751 кг за аналогичный период 2021-го.

Ранее сообщалось, что ООО "Никитино" планирует построить в Нижегородской области роботизированную ферму на 835 голов.

Напомним, Нижегородская область завоевала гран-при и 75 медалей на аграрной выставке "Золотая осень". Свою продукцию на выставке представили около 50 нижегородских производителей - крупные комбинаты, небольшие хозяйства и фермеры.