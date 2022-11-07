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Общество

Устаревшая информация на "умных остановках" в Нижнем Новгороде будет заменена

21 ноября 2022 12:42  [65] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Жители и гости Нижнего Новгорода жалуются, что на вертикальных панелях "умных остановок" размещена давно устаревшая информация о нижегородском общественном транспорте. Горожане подчёркивают, что она вводит в заблуждение: на табло указаны автобусные маршруты, которые уже давно отменены или изменены - например, Т-78, Т-46, Т-14, Т-89 - и другие.

Как НИА "Нижний Новгород" рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, в связи с произошедшими изменениями маршрутной сети в настоящее время совместно с Минтрансом готовится информация в ПАО "Ростелеком" для размещения актуальных маршрутов общественного транспорта на стелах остановочных павильонов.

Как пояснили в ведомстве, ответственность за размещение информации на умных остановках находится в компетенции "Ростелекома".

Компания оперативно заменит информацию на "свежую", когда необходимые данные будут предоставлены городом.

Напомним, в Нижнем Новгороде с 23 августа в тестовом режиме запущена новая система работы общественного транспорта, внедрение которой пройдёт поэтапно. Тестирование маршрутной сети будет вестись до 1 января 2023 года

До конца года специалисты проанализируют работу новой маршрутной сети и при необходимости внесут корректировки. Долгосрочные договоры с перевозчиками планируется заключить в начале следующего года.

Полный переход на новую маршрутную сеть запланирован к 2025 году.

Ранее сообщалось, что специалисты "Ростелекома" смонтировали 334 "умные остановки", подвели к ним коммуникации и подключили цифровые сервисы. Конструкции оснащены электронными табло, на которых отображается время прибытия транспорта, а также мультимедийными экранами и камерами видеонаблюдения.

СПРАВКА:

"Умные остановки" находятся в концессии у "Ростелекома" на 10 лет. Все расходы, как по производству остановок, так и по их монтажу, полностью несёт предприятие. Планируемый при подписании договора объём инвестиций составлял 1,6 млрд рублей.

По техническому заданию, каждая "умная остановка" должна указывать время прибытия и отбытия общественного транспорта в режиме реального времени, вызывать экстренные службы по телефону 112, оповещать население о ГО и ЧС, строить необходимые маршруты, вызывать такси и иметь доступ в интернет. На остановках также организовано видеонаблюдение.

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Теги:
Общественный транспорт Остановки
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