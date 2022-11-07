Участники "Большой перемены" совершили экскурсию по Нижнему Новгороду Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород"

В рамках туристического проекта "Посмотри на Нижний" для 660 участников всероссийского конкурса "Большая перемена" была подготовлена обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду.

Как рассказали в департаменте развития туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода, мероприятие было организовано таким образом, чтобы его участники посетили разнообразные исторические и культурные локации города.

Молодые люди посетили Нижегородскую ярмарку, совершили прогулку по Нижегородскому кремлю, побывали на выставке "Россия - моя история", а также познакомились с памятниками архитектуры и истории.

Ранее глава города Юрий Шалабаев заявил, что новой столицей детского туризма в России стал Нижний Новгород. "Устойчивый интерес, который удалось сформировать у туристов к Нижнему Новгороду в прошлом году, не означает, что можно останавливаться на достигнутом. 2021 год был насыщен масштабными мероприятиями. Летом мы отметили 800-летний юбилей города, а зиму встретили в статусе Новогодней столицы России. Но необходимо двигаться вперед: Нижний Новгород может удивлять, быть разным, интересным и необычным", - отметил глава города.