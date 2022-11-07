Владимир Путин подписал закон о едином пособии для беременных и семей с детьми Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Владимир Путин подписал закон о едином пособии для беременных и семей с детьми. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, мера поддержки начнет действовать с 1 января 2023 года. При назначении пособия будут учитываться доходы семьи, обеспеченность и трудовой потенциал родителей.

Выплаты смогут получить беременные женщины и семьи с детьми с доходом ниже регионального прожиточного минимума на человека. Пособие назначат отдельно на каждого ребенка. Его размер варьируется от 50 до 100% от регионального прожиточного минимума.

Напомним, в Нижегородской области размер прожиточного минимума на душу населения составляет 13 085 рублей.

Как уточняет RT, выплаты будут назначаться по таким же правилам, как сегодня выплачиваются пособия для семей с детьми в возрасте от трех до восьми лет и от восьми до 17 лет.

Ранее сообщалось, что программа материнского капитала в России продлена до конца 2026 года.

Напомним, в феврале 2023 года маткапитал будет увеличен на 12,4%. После индексации размер материнского капитала составит 589,5 тыс. рублей на первого ребёнка и 779 тыс. рублей на второго.