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Владимир Путин подписал закон о едином пособии для беременных и семей с детьми. Об этом сообщает телеканал "360".
Согласно информации, мера поддержки начнет действовать с 1 января 2023 года. При назначении пособия будут учитываться доходы семьи, обеспеченность и трудовой потенциал родителей.
Выплаты смогут получить беременные женщины и семьи с детьми с доходом ниже регионального прожиточного минимума на человека. Пособие назначат отдельно на каждого ребенка. Его размер варьируется от 50 до 100% от регионального прожиточного минимума.
Напомним, в Нижегородской области размер прожиточного минимума на душу населения составляет 13 085 рублей.
Как уточняет RT, выплаты будут назначаться по таким же правилам, как сегодня выплачиваются пособия для семей с детьми в возрасте от трех до восьми лет и от восьми до 17 лет.
Ранее сообщалось, что программа материнского капитала в России продлена до конца 2026 года.
Напомним, в феврале 2023 года маткапитал будет увеличен на 12,4%. После индексации размер материнского капитала составит 589,5 тыс. рублей на первого ребёнка и 779 тыс. рублей на второго.
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