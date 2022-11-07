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Общество

Программа материнского капитала в России продлена до конца 2026 года

09 ноября 2022 16:13  [30] Общество

Президент РФ Владимир Путин заявил о продлении программы материнского капитала в России до конца 2026 года. Об этом стало известно в ходе совещания по вопросу поддержки доходов семей с детьми.

Путин напомнил, что с 2020 года право на получение материнского капитала получили в том числе семьи, где рождается первенец.

"Теперь ежегодно порядка миллиона семей получают маткапитал. А сама программа продлена до конца 2026 года", — цитирует телеканал "360" слова президента.

Глава государства также заметил, что в последние годы в России запустили целую систему мер поддержки для семей с детьми. Так, например, с апреля текущего года ежемесячные выплаты направляются нуждающимся семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно.

Всего же в этом году действует восемь мер поддержки: ежемесячное пособие будущим матерям, единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, ежемесячная выплата на первого и второго ребёнка до 3 лет, ежемесячное пособие семьям с детьми от 3 до 7 лет, ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет, материнский капитал, а также программа поддержки многодетных семей с выделением средств на полное или частичное погашение ипотечного кредита.

Президент РФ подчеркнул, что главной задачей господдержки является сведение к минимуму угрозы бедности для семей россиян — и тех, где ещё ждут ребенка, и тех, кто уже растит детей.

Напомним, в феврале 2023 года маткапитал будет увеличен на 12,4%. После индексации размер материнского капитала составит 589,5 тыс. рублей на первого ребёнка и 779 тыс. рублей на второго.

Средства маткапитала можно потратить на образование любого ребёнка в семье - в том числе частное, улучшение жилищных условий, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью, на формирование накопительной части пенсии матери или на ежемесячные выплаты. Можно распределить средства материнского капитала одновременно по нескольким направлениям, а вот наличные деньги по сертификату получить нельзя.

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Теги:
Дети Семья Социальные выплаты
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