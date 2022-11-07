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Общество

Детский сад № 116 Нижнего Новгорода победил во всероссийском конкурсе "Растим гражданина"

22 ноября 2022 13:24  [70] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Детский сад № 116 Нижнего Новгорода победил во всероссийском конкурсе социально-активных технологий воспитания обучающихся "Растим гражданина". Об этом сообщили в администрации Автозаводского района.

Согласно информации, в финал конкурса вышли более 200 участников из 55 регионов России и 5 зарубежных стран.

Нижегородский детсад участвовал в номинации "Я горжусь". В рамках нее педагоги представляли проекты, направленный на гражданско-патриотическое воспитание детей на основе изучения истории и достижений "Городов-героев", "Городов трудовой доблести", "Городов воинской славы", а также трудовых, культурных, спортивных, научных и других достижений населенных пунктов России.

Детский сад № 116 представил на конкурс информационно-образовательный интернет-портал "Новое поколение Нижнего Новгорода", в котором систематизированы знания и практический опыт по нравственно-патриотическому воспитанию детей.

Ранее сообщалось, что учитель из Нижнего Новгорода стал лауреатом Всероссийской олимпиады педагогов начальной школы.

Также напомним, что молодые педагоги Нижнего Новгорода могут получить грант в 25 тысяч рублей.

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Теги:
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