Стационар и ФАПы Лысковской ЦРБ ремонтируют за 28,3 млн рублей Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Стационар и фельдшерско-акушерские пункты Лысковской ЦРБ ремонтируют за 28,3 млн рублей в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщили в Минздраве Нижегородской области.

Согласно информации, из этих средств около 10 млн рублей направлено на капремонт стационара больницы.

Как рассказал главный врач Лысковской ЦРБ Александр Пушкарев, первый этап ремонта стационара уже завершен. Здесь заменены инженерные системы здания и сделан косметический ремонт. Далее пройдут ремонтные работы во втором крыле здания, замена системы отопления и установка новых батарей.

Также он добавил, что ремонт проходит в 5 из 18 ФАПов Лысковской ЦРБ. В Чернухинском и Кириковском ФАПах работы уже завершены, а в Леньковской врачебной амбулатории, Барминском и Малиновском ФАПах ремонт находится в завершающей стадии.

Ранее сообщалось, что детскую поликлинику отремонтировали в Кулебаках.

Также напомним, что ФАП построили в деревне Беловка в Пильнинском муниципальном округе.