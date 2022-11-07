Детскую поликлинику отремонтировали в Кулебаках

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
НИА "Нижний Новгород"
На ремонт детской поликлиники в городе Кулебаки Нижегородской области было выделено 9,5 млн рублей в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
Как сообщили в минздраве региона, с апреля по июль в учреждении выполнялся капитальный ремонт. Он включал в себя замену всех коммуникаций, общестроительные и отделочные работы.
До конца ноября завершится благоустройство прилегающей территории. Там поменяют брусчатку, асфальтовое покрытие а также устроят парковку для машин.
Ранее сообщалось, что несколько отделений отремонтировали в Пильнинской ЦРБ. Кроме того, капремонт завершился в двух больницах Нижегородской области.
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