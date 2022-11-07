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Автомобильный тоннель может появиться в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в администрации города, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети "Вконтакте".
Согласно информации, нижегородец предложил построить дорогу, соединяющую Сормовское шоссе и улицу Октябрьской революции, отметив, что данный участок можно сделать в виде первого в Нижнем Новгороде автомобильного тоннеля.
По его словам, эта дорога может разгрузить Московское шоссе от Сормовского поворота до метромоста и виадука около Московского вокзала.
Как сообщили в мэрии, строительство путепровода на указанном участке уже предусмотрено в Генеральном плане Нижнего Новгорода, однако сроки его строительства на данный момент не определены. Это связано со значительной стоимостью объекта и отсутствием источников его финансирования.
Ранее сообщалось, что несколько участков дорог планируется расширить в Нижнем Новгороде в 2023 году.
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