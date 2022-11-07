Фото:
Ожирением страдают 36% жителей Нижегородской области. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на врача-методиста ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики" Алену Курочкину.
Согласно информации, нормальную массу тела имеют только 25% нижегородцев. Из оставшихся 76% ожирением страдают 36% жителей региона, а избыточная масса тела наблюдается у 39% людей.
Как отметила Алена Курочкина, количество пациентов, проходящих диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в связи с избыточным весом, увеличивается с каждым годом.
Ранее Давид Мелик-Гусейнов назвал семь основных факторов риска при хронических заболеваниях.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+