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Общество

ФАП открыли после ремонта в селе Тилинино Перевозского городского округа

22 ноября 2022 17:46  [58] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

В Нижегородской области продолжается модернизация учреждений здравоохранения. После ремонта по нацпроекту открылся ФАП в селе Тилинино Перевозского городского округа. 

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, на ремонт объекта из федерального бюджета было выделено порядка 1,5 млн рублей.

В обновленный фельдшерско-акушерский пункт смогут обращаться более 360 жителей села.

Кроме того, по нацпроекту удалось возвести новый ФАп в деревне Каменка.

"В этом году мы также провели серьезную работу по ремонту нашей поликлиники. В здании, которое рассчитано на 150 посещений в смену, были заменены системы отопления и водоотведения, отремонтирована отмостка, завершились кровельные работы. На ремонт инженерно-технических коммуникаций потрачено 4,4 миллиона рублей", – рассказала главный врач Перевозской ЦРБ Валентина Михеева.

Напомним, что стационар и ФАПы Лысковской ЦРБ ремонтируют за 28,3 млн рублей. Ранее детскую поликлинику отремонтировали в Кулебаках.

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Теги:
Здравоохранение
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