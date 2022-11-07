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Общество

Аварии на энергосистемах устраняют в Нижегородской области после ледяного дождя

23 ноября 2022 09:19  [29] Общество

Фото: Россети

Решением штаба Центра филиал "Нижновэнерго" в Нижегородской области работает в особом режиме - при полной готовности сил и средств к ликвидации технологических нарушений.

Напомним, особый режим работы введён накануне в связи с опасными метеорологическими явлениями. Как рассказали в компании, оперштаб работает в круглосуточном режиме, оперативно обмениваясь информацией с подразделениями МЧС и администрациями муниципалитетов.

Оперативный штаб филиала работает в круглосуточном режиме, организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Прежде всего, установлен особый контроль за работой энергообъектов.

Согласно информации, от непогоды наиболее пострадали Богородский, Павловский, Кстовский, Дальне-Константиновский, Арзамасский, Борский районы.

В устранении последствий аварий на энергосистемах задействованы 84 бригады из 227 человек и 141 единица спецтехники.

Всего в рамках РПГ к оперативному реагированию готовы 244 бригады из 947 человек и 383 единицы техники.

Как добавили в "Нижновэнерго", в распоряжении специалистов также находятся 253 передвижных резервных источника снабжения электроэнергией суммарной мощностью 8,26 МВт, в том числе РИСЭ мощностью 30 кВт и выше – 65 единиц. Они могут быть использованы для организации электроснабжения социально значимых объектов региона.

Жители региона могут сообщить об отключениях электроэнергии и о повреждениях энергообъектов по бесплатному телефону контакт-центра"Россетей" 8-800-220-0-220.

Напомним, из-за обледенения контактной сети общественный электротранспорт Нижнего Новгорода работает с перебоями.

Напомним, накануне на дороги Нижнего Новгорода выведено максимально количество снегоуборочной техники.

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Теги:
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