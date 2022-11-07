Движение электротранспорта в Нижнем Новгороде восстановлено более чем на 90% Общество

Фото: Александр Воложанин

Вечером 22 ноября Нижегородскую область накрыло опасное метеорологическое явление - ледяной дождь, который сковал коркой льда все поверхности - дороги, тротуары, машины, деревья. Пострадали, в том числе, электропровода.

Так, утром 23 ноября облетели контактные провода общественного транспорта. В связи с этим возникли серьёзные задержки в расписании движения трамваев и троллейбусов.

Горадминистрация совместно с региональным Минтрансом оперативно приступили к работе над данной проблемой для возобновления движения согласно графику. Экстренные ситуации постепенно устраняются.

Как сообщили в "Нижегородэлектротрансе", в настоящее время движение электротранспорта нормализуется. Так, движение троллейбусов восстановлено до 98%, трамваев - до 90%.

В НЭТ добавили, что ещё есть ряд участков, где движение до сих пор не возобновилось, но ситуация оперативно меняется.

Ранее сообщалось, что "Нижновэнерго" установило особый контроль за работой энергообъектов. От непогоды в регионе наиболее пострадали Богородский, Павловский, Кстовский, Дальне-Константиновский, Арзамасский, Борский районы.