Движение электротранспорта в Нижнем Новгороде восстановлено более чем на 90%

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Вечером 22 ноября Нижегородскую область накрыло опасное метеорологическое явление - ледяной дождь, который сковал коркой льда все поверхности - дороги, тротуары, машины, деревья. Пострадали, в том числе, электропровода.
Так, утром 23 ноября облетели контактные провода общественного транспорта. В связи с этим возникли серьёзные задержки в расписании движения трамваев и троллейбусов.
Горадминистрация совместно с региональным Минтрансом оперативно приступили к работе над данной проблемой для возобновления движения согласно графику. Экстренные ситуации постепенно устраняются.
Как сообщили в "Нижегородэлектротрансе", в настоящее время движение электротранспорта нормализуется. Так, движение троллейбусов восстановлено до 98%, трамваев - до 90%.
В НЭТ добавили, что ещё есть ряд участков, где движение до сих пор не возобновилось, но ситуация оперативно меняется.
Ранее сообщалось, что "Нижновэнерго" установило особый контроль за работой энергообъектов. От непогоды в регионе наиболее пострадали Богородский, Павловский, Кстовский, Дальне-Константиновский, Арзамасский, Борский районы.
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