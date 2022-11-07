Рейсы в Египет стартуют из Нижнего Новгорода с 5 декабря Общество

Прямые авиаперелёты на курорты Египта снова будут доступны нижегородцам. В частности, из аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова возобновляются рейсы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.

Согласно информации, обслуживать маршруты будет авиакомпания Nordwind. Уточняется, что рейсы будут доступны в рамках чартерной программы в составе пакетных туров.

Так, первый полёт в Шарм-эль-Шейх запланирован на 5 декабря, в Хургаду - 8 декабря. Далее полеты будут выполняться раз в 10 дней.

В Шарм-эль-Шейх авиасуда будут отправляться из Нижнего Новгорода в 22:45, прибывать - в 04:10 по местному времени.

В Хургаду вылеты запланированы в 16:20, прибытие - в 21:20. Подробные условия перевозок можно уточнить в туристических агентствах.

Как уточнили в пресс-службе нижегородского аэропорта, это первые направления чартерной программы авиакомпании Nordwind из Нижнего Новгорода.

В 2021 году рейсы на египетские курорты Красного моря осуществляли авиакомпании Royal Flight, Red Wings, NordStar и "Ямал".

Ранее сообщалось, что прямые регулярные авиарейсы в Стамбул возобновились из Нижнего Новгорода.