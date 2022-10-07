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Общество

Прямые рейсы в Стамбул возобновились из Нижнего Новгорода

07 ноября 2022 09:48  [96] Общество

Фото: авиакомпания Red Wings

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Прямые регулярные авиарейсы в Стамбул возобновились из Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова.

Направление теперь обслуживает авиакомпания Red Wings на судах Sukhoi Superjet 100. Как отметили в пресс-службе, для перевозчика это новый маршрут.

Согласно информации, в течение ноября полёты между Нижним новгородом и Стамбулом будут выполняться по вторникам и субботам. Вылет из Нижнего Новгорода в субботу - в 15:00, прибытие в Стамбул - в 20:00 по местному времени. По вторникам вылет из аэропорта Нижнего Новгорода - в 20:45, прибытие в Турцию - в 1:45. Полёт будет длиться 5 часов. Стоимость билетов в среднем составит 16,5-20,5 тысячи рублей.

Вылет из Стамбула в Нижний Новгород по субботам - в 9:00, по вторникам - в 14:45. Обратный рейс будет длиться 4,5 часа

С декабря расписание изменится, и вылеты из Нижнего Новгорода в Стамбул будут осуществляться по четвергам и субботам, а обратно - по средам и субботам.

Напомним, Нижегородский аэропорт им. Чкалова с 30 октября перешёл на зимнее расписание.

Ранее сообщалось, что субсидированные авиабилеты из Нижнего Новгорода будут доступны до конца 2022 года по 18 направлениям.

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Теги:
Авиаперевозки Авиасообщение Аэропорт
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