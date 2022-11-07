Дума Нижнего Новгорода одобрила внесение изменений в Устав города Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Дума Нижнего Новгорода на заседании 23 ноября одобрила внесение изменений в Устав города.

Напомним, 9 ноября прошли публичные слушания по внесению изменений в Устав Нижнего Новгорода. Предложения по их итогам были направлены в спецкомиссию.

Так, была изменена статья по определению правовых основ вручения городских наград. К почетным наградам наряду со званием "Почетный гражданин Нижнего Новгорода" предлагается отнести награды главы города и администрации города, городской Думы, председателя городской Думы и депутатов.

Из Устава исключено понятие "избирательная комиссия муниципального образования город Нижний Новгород". Ее функции возложены на избирательные комиссии, организующие подготовку и проведение выборов, которые определяются на региональном уровне.

Теперь в Уставе города определяется правовой статус председателя контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода, порядок его назначения, срок полномочий, требования к должности и условия досрочного прекращения полномочий.

Также в документе закреплено правовое регулирование назначения руководителя финансового органа администрации города и уточнен состав территории городского округа город Нижний Новгород.

Кроме того, администрация Нижнего Новгорода теперь может рассматривать предложения о концессии без проведения конкурса. Расширена система муниципальных правовых актов за счет правовых актов первого заместителя главы администрации города и заместителя главы администрации города, контрольно-счетной палаты и председателя контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода.

Напомним, действующий Устав Нижнего Новгорода был принят 23 ноября 2005 года.

Документ имеет высшую юридическую силу по отношению ко всем правовым актам органов МСУ и должностных лиц. Он закрепляет правовые основы местного самоуправления на территории Нижнего Новгорода, определяет формы порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного значения, порядок формирования органов и должностных лиц МСУ, их полномочия, принципы взаимодействия, и разграничение их компетенции.



Кроме того, Устав регулирует экономическую и финансовую основу местного самоуправления, организацию деятельности по решению задач социально-экономического развития города, защиты прав и интересов его жителей.