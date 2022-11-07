Депутаты нижегородского Заксобрания предложили ввести три десятка новых региональных наград

Фото: пресс-служба ЗСНО
НИА "Нижний Новгород"
Законопроект фракции "Единая Россия" в ЗСНО предполагает введение звания залуженного работника в 30 сферах на уровне региона. Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, нижегородские депутаты на заседании комитета по госвласти и МСУ рассмотрели данное предложение.
По словам первого заместителя нижегородского Заксобрания, руководителя фракции "Единой России" Ольги Щетининой, целью законопроекта является признание заслуг талантливых нижегородцев, работающих в самых различных сферах.
По мнению первого зампреда ЗСНО, общественное признание профессиональных достижений очень важно и ценно для большинства жителей региона.
Отличившимся в своей профессии будет вручаться нагрудный знак и соответствующее удостоверение. Отмечается, что принятие проекта закона позволит расширить круг лиц, поощряемых за заслуги в профессиональной деятельности.
Среди новых званий, в частности, предлагаются "Заслуженный архитектор Нижегородской области", "Заслуженный журналист Нижегородской области", "Заслуженный эколог Нижегородской области" и другие.
Ранее сообщалось, что депутаты ЗСНО поддержали инициативу губернатора о единовременной выплате нижегородцам - юбилярам семейной жизни.
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