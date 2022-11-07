Депутаты нижегородского Заксобрания предложили ввести три десятка новых региональных наград Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

НИА "Нижний Новгород"

Законопроект фракции "Единая Россия" в ЗСНО предполагает введение звания залуженного работника в 30 сферах на уровне региона. Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, нижегородские депутаты на заседании комитета по госвласти и МСУ рассмотрели данное предложение.

По словам первого заместителя нижегородского Заксобрания, руководителя фракции "Единой России" Ольги Щетининой, целью законопроекта является признание заслуг талантливых нижегородцев, работающих в самых различных сферах.

По мнению первого зампреда ЗСНО, общественное признание профессиональных достижений очень важно и ценно для большинства жителей региона.

Отличившимся в своей профессии будет вручаться нагрудный знак и соответствующее удостоверение. Отмечается, что принятие проекта закона позволит расширить круг лиц, поощряемых за заслуги в профессиональной деятельности.

Среди новых званий, в частности, предлагаются "Заслуженный архитектор Нижегородской области", "Заслуженный журналист Нижегородской области", "Заслуженный эколог Нижегородской области" и другие.

Ранее сообщалось, что депутаты ЗСНО поддержали инициативу губернатора о единовременной выплате нижегородцам - юбилярам семейной жизни.