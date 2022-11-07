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Культура и отдых

Новая шестичасовая экскурсия по Кремлю и городу появилась в Нижнем Новгороде

23 ноября 2022 14:03  [31] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новая шестичасовая экскурсия по Кремлю и основным достопримечательностям города появилась в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Согласно информации, обзорная программа "Открывая Нижний Новгород" доступна только для обладателей "Пушкинской карты".

Экскурсия включает в себя прогулку по территории Кремля, боевому ходу и подземельям крепости.

Затем участники посетят усадьбу Рукавишников и рамках автобусно-пешеходного тура осмотрят основные достопримечательности Нижнего Новгорода: Чкаловскую лестницу, улицу Рождественскую, Нижегородскую ярмарку, Александро-Невский собор и Стрелку.

Во время школьных каникул экскурсии посетили 4 группы из Нижнего Новгорода, Выксы, Ворсмы и Пешелани, в каждой из которых было по 50 человек. Программа "Открывая Нижний Новгород" доступна на портале Культура.рф.

Ранее сообщалось, что туристические маршруты для молодежи появятся в Нижегородской области.

Также напомним, что около 300 тысяч человек стали участниками музейного проекта по "Пушкинской карте" в Нижегородской области.

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Теги:
Кремль Экскурсия
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