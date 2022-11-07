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Общество

Круглый стол, посвящённый строительству новых станций метро, прошёл в Нижнем Новгороде

23 ноября 2022 14:35  [90] Общество

В Нижнем Новгороде прошёл круглый стол на тему "Исторический центр – повышение доступности и привлекательности без значительных изменений", посвящённый строительству новых станций метро в городе. Круглый стол был организован в рамках проекта "МетроНН – Наше. Новое" группой компаний "Моспроект-3", Всероссийским обществом охраны природы, администрацией Нижнего Новгорода, "Российской газетой".

Проект направлен на обсуждение общественностью и экспертным сообществом Нижнего Новгорода различных аспектов реализации крупномасштабных транспортных преобразований и городской среды. Общественное мнение поможет реализовать проект наиболее эффективным образом, уверены организаторы.

Так, к дискуссии как очно, так и в режиме ВКС присоединились и.о.главы администрации Нижегородского района Сергей Крутов, политолог Иван Юдинцев, профессор кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ Татьяна Виноградова, градозащитница Анна Давыдова, руководитель фонда "Земля Нижегородская" Александр Сериков, руководитель группы экомониторинга Общественного совета Минприроды Элмурод Расулмухамедов, директор АНО "АСИРИС" Илья Лагутин, а также нижегородские депутаты, блогеры и обозреватели.

Эксперты обсудили ряд вопросов, которые касались адаптации исторического центра к реалиям современной жизни, маршрутов передвижения жителей и гостей города в историческом центре, особенностей использования городского транспорта на территории исторического центра. Также участники круглого стола затронули тему, как повысить привлекательность исторического центра для гостей и горожан из спальных районов.

В рамках дискуссии участники круглого стола пришли к выводу, что повышение доступности и привлекательности исторического центра Нижнего Новгорода невозможно без расширения сети метрополитена.

"Метро способно поглотить большой поток туристов и не сильно меняет сложившуюся архитектуру. Да и сами станции метро могут стать архитектурной достопримечательностью, как в Москве. Кроме того, бизнес ориентируется на станции метро, когда строят свои объекты инфраструктуры. Идет оценка стоимости жилья и активов в зависимости от удаленности центра "в минутах", - сказал Элмурод Расулмухамедов.

Илья Лагутин подчеркнул, что уже с 2018 года город стал ощущать антропогенную нагрузку на центр. Так, например, Большую Покровскую трудно пересечь на автомобиле в связи с потоком гостей. Кроме того, в центр города ограничен въезд на машинах, ограничены парковки.

"При этом сеть наземного общественного транспорта имеет определенный запас прочности и, метро – это логическое развитие. За счёт метро будет приходить приток людей на исторические общественные пространства", - пояснил Лагутин.

Зампред Всероссийского общества охраны природы Георгий Каваносян рассказал, что общая тенденция во всем мире - это снижение количества личного автотранспорта в городах, особенно в исторических центрах.

"Очень много делают пешеходных улиц. Будут дорогие платные парковки. При этом станций метро, например, в Париже - через каждые 700-800 метров. В России обычно 1200 метров минимум. Нижний Новгород тоже может пойти по этому пути с его плотностью застройки. Как эколог я уверен, что метро - это благо. В Париже – 200 машин на 1000 человек, в Москве – 310, в Нижнем Новгороде – 320. Снижать это количество можно только общественным транспортом, подземным в том числе", - заключил эколог.

Напомним, недавно нижегородский метрополитен 3#586028##отметил 37-летие##. За эти годы работы метро воспользовалось более 1,6 млрд человек

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Теги:
Градозащитники Круглый стол Метро
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