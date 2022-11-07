Пассажирами нижегородского метро за 37 лет работы стали более 1,6 млрд человек Общество

Сегодня исполняется 37 лет со дня открытия нижегородского метро, сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

"Поздравляю всех, кто принимал участие в разработке проекта и строительстве, кто работал и работает в метро, кто сейчас строит новые станции, а также нас с вами, пассажиров этого всегда востребованного вида транспорта!" - написал в своем телеграм-канале градоначальник.

По его словам, нижегородский метрополитен занимает III место в России по количеству станций и протяжённости линий (после Москвы и Санкт-Петербурга) и является одним из самых востребованных видов общественного транспорта в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что вынос инженерных коммуникаций завершен на стройплощадках метро в Нижнем Новгороде.

За 4 месяца было вынесено и переложено более 2 тысяч метров кабелей связи, уложено 6 350 метров электрических кабелей, более 300 метров водопровода, канализации, теплоснабжения и газа.

Также было вывезено более 15 тысяч тонн строительного мусора.

В декабре должны стартовать работы по устройству котлованов.

Также напомним, что временная дорога в зоне строительства метро на площади Сенной откроется в декабре.

Ранее сообщалось, что два этапа продления метрополитена в Нижнем Новгороде прошли госэкспертизу.