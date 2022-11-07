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Общество

Пассажирами нижегородского метро за 37 лет работы стали более 1,6 млрд человек

20 ноября 2022 15:19  [118] Общество

Сегодня исполняется 37 лет со дня открытия нижегородского метро, сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

"Поздравляю всех, кто принимал участие в разработке проекта и строительстве, кто работал и работает в метро, кто сейчас строит новые станции, а также нас с вами, пассажиров этого всегда востребованного вида транспорта!" - написал в своем телеграм-канале градоначальник.

По его словам, нижегородский метрополитен занимает III место в России по количеству станций и протяжённости линий (после Москвы и Санкт-Петербурга) и является одним из самых востребованных видов общественного транспорта в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что вынос инженерных коммуникаций завершен на стройплощадках метро в Нижнем Новгороде.

За 4 месяца было вынесено и переложено более 2 тысяч метров кабелей связи, уложено 6 350 метров электрических кабелей, более 300 метров водопровода, канализации, теплоснабжения и газа.

Также было вывезено более 15 тысяч тонн строительного мусора.

В декабре должны стартовать работы по устройству котлованов.

Также напомним, что временная дорога в зоне строительства метро на площади Сенной откроется в декабре.

Ранее сообщалось, что два этапа продления метрополитена в Нижнем Новгороде прошли госэкспертизу.

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Теги:
Метро Юрий Шалабаев
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