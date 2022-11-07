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Общество

Посещение катков в Нижнем Новгороде может стать бесплатным для детей

23 ноября 2022 16:00  [91] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Посещение катков в Нижнем Новгороде может стать бесплатным для детей в возрасте до 16 лет. С соответствующим предложением выступил председатель постоянной комиссии Гордумы по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман.

Согласно информации, этот вопрос будет обсуждаться и прорабатываться совместно с администрацией города.

"Для семейного бюджета лишних денег не бывает - уверен, компромиссное решение обязательно будет найдено", - сказал Марк Фельдман.

Также он добавил, что депутаты совместно с мэрией будут делать все необходимое для комфортного и удобного отдыха нижегородцев на катках.

Ранее сообщалось, что около 50 катков зальют в Нижнем Новгороде этой зимой. Один из них - на стадионе "Труд" - уже работает. Каток в парке "Швейцария" планируется открыть 1 декабря.

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Теги:
Дети Каток
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