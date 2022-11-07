Бывший начальник управления Росприроднадзора по ПФО предстанет перед судом в Нижнем Новгороде за взятки Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Бывший начальник управления Росприроднадзора по ПФО предстанет перед судом в Нижнем Новгороде за взятки. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Напомним, Олег Кручинин был задержан в ноябре 2021 года и заключен под стражу в декабре того же года. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 290 ч. 6 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Согласно информации, обвиняем в период с февраля 2017 по ноябрь 2021 года получат взятки от представителей коммерческих организаций, занимающихся вывозом опасных отходов.

Кроме того, Олег Кручинин получал деньги от руководителя поднадзорного учреждения за покровительство и попустительство по службе, а также за неприменение мер ответственности за выявленные нарушения.

Общий размер взяток составил более 11,5 млн рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что сотрудника "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" осудили на 9,5 лет за взятки и вымогательство.