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Происшествия

Бывший начальник управления Росприроднадзора по ПФО предстанет перед судом в Нижнем Новгороде за взятки

23 ноября 2022 16:56  [61] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Бывший начальник управления Росприроднадзора по ПФО предстанет перед судом в Нижнем Новгороде за взятки. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Напомним, Олег Кручинин был задержан в ноябре 2021 года и заключен под стражу в декабре того же года. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 290 ч. 6 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Согласно информации, обвиняем в период с февраля 2017 по ноябрь 2021 года получат взятки от представителей коммерческих организаций, занимающихся вывозом опасных отходов.

Кроме того, Олег Кручинин получал деньги от руководителя поднадзорного учреждения за покровительство и попустительство по службе, а также за неприменение мер ответственности за выявленные нарушения.

Общий размер взяток составил более 11,5 млн рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что сотрудника "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" осудили на 9,5 лет за взятки и вымогательство.

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Теги:
Взятки Росприроднадзор
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