Дорогу к нескольким селам отремонтируют в Воротынском районе в 2023 году Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

НИА "Нижний Новгород"

Участок дороги "Валки – Великовское – Каменка - Михайловское" будет приведен в нормативное состояние в 2023 году. Об этом сообщил Глеб Никитин в ходе прямой линии 23 ноября.

На состояние дороги главе региона пожаловалась одна из жительниц Воротынского района.

Как рассказал губернатор, данный участок в Минтрансе Нижегородской области уже включили в план ремонта на будущий год.

Ранее сообщалось, что три подъезда к сёлам и деревням отремонтировали в 2022 году в Воротынском районе.