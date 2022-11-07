Телебашня в Нижнем Новгороде присоединится к акции "Вместе за Нижний" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Телебашня в Нижнем Новгороде присоединится к акции "Вместе за Нижний". Об этом сообщили в нижегородском филиале РТРС.

Согласно информации, в дни домашних матчей нижегородских команд на телебашню будет транслироваться тематическая открытка.

Так, 23, 24, 26 и 27 ноября на световом панно появятся логотипы ХК "Торпедо", БК "Пари Нижний Новгород", ФК "Пари Нижний Новгород", мини-футбольного "Торпедо" и волейбольного клуба АСК.

Грани телебашни украсит надпись "Вместе на Нижний!", нить как символ единения, связи города и команд. Основными цветами открытки темно-синий и оранжевый.

Напомним, спортивные клубы Нижнего Новгорода в ноябре сыграют свои матчи в единой форме в рамках проекта "Вместе за Нижний".

Также "Ситикард" выпустил транспортные карты в стилистике "Вместе за Нижний".