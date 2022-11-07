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Телебашня в Нижнем Новгороде присоединится к акции "Вместе за Нижний". Об этом сообщили в нижегородском филиале РТРС.
Согласно информации, в дни домашних матчей нижегородских команд на телебашню будет транслироваться тематическая открытка.
Так, 23, 24, 26 и 27 ноября на световом панно появятся логотипы ХК "Торпедо", БК "Пари Нижний Новгород", ФК "Пари Нижний Новгород", мини-футбольного "Торпедо" и волейбольного клуба АСК.
Грани телебашни украсит надпись "Вместе на Нижний!", нить как символ единения, связи города и команд. Основными цветами открытки темно-синий и оранжевый.
Напомним, спортивные клубы Нижнего Новгорода в ноябре сыграют свои матчи в единой форме в рамках проекта "Вместе за Нижний".
Также "Ситикард" выпустил транспортные карты в стилистике "Вместе за Нижний".
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