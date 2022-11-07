Мобилизованным фермерам упростили получение грантовой поддержки

Участвовать в грантовых программах смогут фермерские хозяйства, руководители которых были мобилизованы. Как сообщают "Народные Новости", в государственную программу развития сельского хозяйства с этой целью внесены корректировки, которые утверждены распоряжением Правительства РФ.
Чтобы сохранить право на грантовую поддержку, необходимо избрать главой фермерского хозяйства другого человека из состава предприятия. Он автоматически станет новым грантополучателем и сможет рассчитывать на меры поддержки от государства.
Гранты доступны фермерам, участвующим в федеральных программах "Агростартап", "Агропрогресс", "Агротуризм". Также выделяются гранты на развитие семейных ферм и поддержку начинающих фермеров.
Ранее сообщалось, что пятнадцать нижегородских фермеров получат гранты "Агростартап" на сумму 66 млн рублей.
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