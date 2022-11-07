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Росреестр в октябре поставил на кадастровый учёт 6 нижегородских новостроек

24 ноября 2022 12:15  [59] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Управление Росреестра по Нижегородской области за октябрь 2022 года поставило на государственный кадастровый учёт 6 многоквартирных домов, сданных в эксплуатацию. Об этом сообщили в ведомстве.

Отмечается, что жилищная застройка осуществляется в рамках реализации проекта комплексного развития территорий.

Список новостроек, поставленных на учёт в октябре:

- 10-этажный дом на 100 квартир, оснащённый пандусом и подъёмной платформой для маломобильных групп населения, по адресу: Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей, д. 60 (ЖК "Корабли");

- 19-этажный дом на 251 квартиру, по адресу: Нижний Новгород, пр. Героев Донбасса, д. 8 (ЖК "Новая Кузнечиха");

- 3-этажный дом на 25 квартир, по адресу: Кстовский район, пос. Селекционной Станции, д. 43;

- 11-этажный дом на 195 квартир, по адресу: Нижний Новгород, ул. 8 Марта, д. 28 (ЖК "Дачный-2");

- 10-этажный 2-х секционный дом на 220 квартир, по адресу: Нижний Новгород, ул. Героя Советского Союза Сафронова, д. 13, корп. 1 (ЖК "Заречье");

- 7-этажный дом на 45 квартир, по адресу: Нижний Новгород, ул. Трудовая, д. 5.

Напомним, что в Нижегородской области 523 га земли вовлечено в жилищное строительство. В соответствии с нацпроектом "Жильё и городская среда" к 2024 году в Нижегородской области необходимо вовлечь в жилищное строительство земельные участки общей площадью 50,3 тысяч га. 

СПРАВКА:

Государственный кадастровый учёт – это внесение сведений в специальный кадастр недвижимости обо всём недвижимом имуществе. Осуществление кадастрового учёта необходимо для оформления права собственности на объект недвижимости

При осуществлении государственного кадастрового учёта многоквартирного дома ведётся учёт в том числе всех расположенных в нём жилых и нежилых помещений, а также расположенных в таком многоквартирном доме машиномест.

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Теги:
Жилье Кадастровая палата Росреестр
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