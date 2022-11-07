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Бизнес

ПСБ проведет II Российский Форум по финансовой грамотности "Просто капитал"

24 ноября 2022 14:30  [36] Бизнес

ПСБ 26 ноября проведет в онлайн-формате II Российский Форум по финансовой грамотности "Просто капитал", который станет площадкой для профессиональной дискуссии на такие темы, как управление личными финансами, планирование бюджета, повышение финансовой грамотности среди граждан Российской Федерации и многое другое.

Эксперты и специалисты отрасли соберутся в конгресс-центре гостиничного комплекса "ПСБ Патриот", построенного банком в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха "Патриот". В рамках форума спикеры проанализируют наиболее актуальные вопросы финансового благополучия, расскажут о текущих возможностях по действующим мерам поддержки, льготам и компенсациям, а также дадут рекомендации по вопросам управления личным бюджетом, финансовой безопасности, инвестиционной активности, особенностям оформления кредита и ипотеки.

Ключевой целью проведения форума является повышение уровня финансовой грамотности среди граждан России. Так, программа основного дня будет разбита на тематические треки, слушатели могут присоединиться к трансляции и задать выступающим интересующие их вопросы.

"Трек для всех" будет интересен широкому кругу лиц, к участию приглашаются семьи, учащиеся, представители организаций. Основными темами встречи станут вопросы организации семейного бюджета и первых инвестиций, укрепление финансового благополучия, планирование пенсионных накоплений.

В рамках "Трека для бизнеса и инвесторов" состоится дискуссия ключевых представителей отрасли: руководителей ПСБ, финансовых институтов, федеральных органов исполнительной власти и других организаций. Спикеры рассмотрят вопросы развития финансового рынка и привлечения инвестиций в отрасль, формы финансовой поддержки МСП, финансовую безопасность.

Эксперты ПСБ и финансовых институтов на "Треке поддержки и развития" расскажут о финансовой грамотности и банковской системе России, а также о специальных мерах поддержки военнослужащих и мобилизованных граждан.

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Теги:
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