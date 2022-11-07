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Нижний Новгород и китайский город Харбин подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Приволжья.
Согласно информации, документ подписали глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и первый заместитель мэра народного правительства города Харбин Цзян Чуаньхай в рамках международного муниципального форума стран БРИКС+ в Санкт-Петербурге.
В рамках соглашения стороны будут поддерживать взаимодействие в экономике, обмениваться опытом в области архитектуры и строительство, развивать сотрудничество в области образования, науки, культуры, спорта, туризма, молодежной политики.
По словам Юрий Шалабаева, у Нижнего Новгорода и Харбина много общего: оба города являются крупными экономическими центрами с развитой промышленностью, значимыми научными и образовательными центрами с большим количеством научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений.
Также глава города уверен, что сотрудничество между городами будет плодотворным и взаимовыгодным.
Ранее сообщалось, что Нижний Новгород будет сотрудничать с четырьмя городами Дальнего Востока и Китая.
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