Заплати налоги до 1 декабря
Премию Russian Event Awards получили 13 нижегородских проектов
Фестиваль "Горьковская ёлка" вновь пройдёт в Нижнем Новгороде
Экотехнопарк появится в Дзержинске в 2024 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
24 ноября 2022 15:57  [19] Школа-интернат №9 в Городце заняла третье место на Всероссийском конкурсе "Доброшкола 2022"
24 ноября 2022 15:43  [52] Нижегородский филиал Т Плюс призывает соблюдать меры безопасности вблизи объектов теплоснабжения
24 ноября 2022 15:36  [59] Путепровод у Московского вокзала в Нижнем Новгороде планируется построить к 2030 году
24 ноября 2022 15:32  [50] Почти 310 нарушения правил использования маломерных судов выявили в Нижегородской области с 2020 по 2022 год
24 ноября 2022 15:22  [91] Нижний Новгород и китайский город Харбин подписали меморандум о взаимопонимании
24 ноября 2022 14:56  [204] Почти 130 несовершеннолетних девушек стали матерями в Нижегородской области в 2022 году
24 ноября 2022 14:42  [86] Шесть незаконных свалок ликвидировали в Приокском районе с начала месяца
24 ноября 2022 14:22  [92] Три мемориальные доски в память о бойцах СВО установят на территории Дзержинска
24 ноября 2022 14:12  [140] Члены общественной палаты Нижегородской области посетили курсы начальной военной подготовки
24 ноября 2022 13:44  [103] "Единая Россия" проведет традиционную Декаду приемов граждан, приуроченную ко дню создания партии
Общество

Нижний Новгород и китайский город Харбин подписали меморандум о взаимопонимании

24 ноября 2022 15:22  [91] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижний Новгород и китайский город Харбин подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Приволжья.

Согласно информации, документ подписали глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и первый заместитель мэра народного правительства города Харбин Цзян Чуаньхай в рамках международного муниципального форума стран БРИКС+ в Санкт-Петербурге.

В рамках соглашения стороны будут поддерживать взаимодействие в экономике, обмениваться опытом в области архитектуры и строительство, развивать сотрудничество в области образования, науки, культуры, спорта, туризма, молодежной политики.

По словам Юрий Шалабаева, у Нижнего Новгорода и Харбина много общего: оба города являются крупными экономическими центрами с развитой промышленностью, значимыми научными и образовательными центрами с большим количеством научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений.

Также глава города уверен, что сотрудничество между городами будет плодотворным и взаимовыгодным.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород будет сотрудничать с четырьмя городами Дальнего Востока и Китая.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Международное сотрудничество
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph