Нижний Новгород и китайский город Харбин подписали меморандум о взаимопонимании Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижний Новгород и китайский город Харбин подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Приволжья.

Согласно информации, документ подписали глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и первый заместитель мэра народного правительства города Харбин Цзян Чуаньхай в рамках международного муниципального форума стран БРИКС+ в Санкт-Петербурге.

В рамках соглашения стороны будут поддерживать взаимодействие в экономике, обмениваться опытом в области архитектуры и строительство, развивать сотрудничество в области образования, науки, культуры, спорта, туризма, молодежной политики.

По словам Юрий Шалабаева, у Нижнего Новгорода и Харбина много общего: оба города являются крупными экономическими центрами с развитой промышленностью, значимыми научными и образовательными центрами с большим количеством научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений.

Также глава города уверен, что сотрудничество между городами будет плодотворным и взаимовыгодным.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород будет сотрудничать с четырьмя городами Дальнего Востока и Китая.