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Общество

Путепровод у Московского вокзала в Нижнем Новгороде планируется построить к 2030 году

24 ноября 2022 15:36  [65] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Путепровод у Московского вокзала в Нижнем Новгороде планируется построить к 2030 году. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на департамент транспорта городской администрации.

Напомним, с предложением о постройке тоннеля под железнодорожными путями выступили сами нижегородцы.

Согласно информации, реализация проекта запланирована на 2023-2030 годы, однако разработка документации еще не началась. Также неизвестна и стоимость строительства.

Ранее сообщалось, что несколько участков дорог планируется расширить в Нижнем Новгороде в 2023 году.

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Теги:
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