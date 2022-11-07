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Путепровод у Московского вокзала в Нижнем Новгороде планируется построить к 2030 году. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на департамент транспорта городской администрации.
Напомним, с предложением о постройке тоннеля под железнодорожными путями выступили сами нижегородцы.
Согласно информации, реализация проекта запланирована на 2023-2030 годы, однако разработка документации еще не началась. Также неизвестна и стоимость строительства.
Ранее сообщалось, что несколько участков дорог планируется расширить в Нижнем Новгороде в 2023 году.
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