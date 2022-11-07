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Общество

Муниципалитеты Нижегородской области и 3 китайских города станут побратимами

24 ноября 2022 16:43  [82] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Муниципалитеты Нижегородской области и 3 китайских города станут побратимами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, соглашения подписаны между Нижним Новгородом и Харбином, Арзамасом и Хуаншанем, Вознесенским районом и уездом Шанчжи.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, побратимские связи дадут основу для дальнейшего развития.

С нижегородской стороны документы подписали глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, глава г.о.г. Арзамас Александр Щелоков и глава Вознесенского района Иван Мартынов. 

По словам директора департамента внешних связей Ольги Гусевой, поддержку в установлении контактов между районами Нижегородской области и Китая оказало генеральное консульство КНР в Казани.

Александр Щелоков отметил, что у Арзамаса еще не было столь многонаселенного побратима, который по численности жителей равен половине Нижегородской области.

В свою очередь, Иван Мартынов подчеркнул, что сотрудничество позволит сохранить уникальную культуру для будущих поколений.

Также в рамках международного муниципального форума стран БРИКС+ в Санкт-Петербурге прошла выставка, на которой был представлен туристический кластер Арзамас – Дивеево – Саров и изделия из дерева и народно-художественные промыслы.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород будет сотрудничать с четырьмя городами Дальнего Востока и Китая.

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Теги:
Международное сотрудничество Побратим
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