Около 23,5 млрд рублей заложено в бюджете Нижнего Новгорода на 2023 год на развитие образования Экономика

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Постоянная комиссия Думы Нижнего Новгорода по социальной политике рассмотрела проект бюджета Нижнего Новгорода на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов.

Напомним, что доходы бюджета Нижнего Новгорода в 2023 году заложены в объеме 48,6 млрд рублей, расходы – 50,9 млрд рублей.

Отмечается, что 58% расходов будет направлено на социальную сферу (образование, культура, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт).

Так, на развитие образования заложено 23,5 млрд рублей, из которых 17,1 млрд рублей будет получен за счет межбюджетных трансфертов. В частности, 2,2 млрд будет направлено на зарплату учителям и сотрудникам школ, 1,7 млрд рублей - на оплату коммунальных услуг, 615 млн рублей - строительство и ремонт школ, более 480 млн рублей - на антитеррористические мероприятия в образовательных учреждений, 187,1 млн рублей - на капремонт учебных заведений, 120 млн рублей - на модернизацию пищеблоков.

Зампредседателя Гордумы Николай Сатаев отметил необходимость выделения около 4 млн рублей на проектирование перехода от здания школы №168 им. И.И. Лабузы до пристроя к общеобразовательному учреждению.

Также более 1,5 млрд рублей выделено на развитие физической культуры и спорта.

Около 3,1 млрд рублей будет направлено на реализацию культурных проектов в 55 учреждения. Из 2 млрд рублей выделят на зарплату сотрудникам, почти 330 млн рублей - на проведение культурно-массовых мероприятий.

На социальную политику выделено около 640 млн рублей, из них 192 млн рублей - на обеспечение деятельности МАУ МЦ "Надежда", МБУ "Городской Дом ветеранов", почти 174 млн рублей – на обеспечение детей питанием в молочных кухнях города, 170 млн рублей – социальные выплаты отдельным категориям граждан.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета Нижегородской области сформированы в объеме почти 240 млрд рублей.