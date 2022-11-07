Схема расположения вестибюлей новых станций метро в Нижнем Новгороде
Заплати налоги до 1 декабря
Фестиваль "Горьковская ёлка" вновь пройдёт в Нижнем Новгороде
Экотехнопарк появится в Дзержинске в 2024 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Экономика
24 ноября 2022 17:36  [1] Около 23,5 млрд рублей заложено в бюджете Нижнего Новгорода на 2023 год на развитие образования
24 ноября 2022 17:29  [24] Артем Кавинов: "Планы газификации северных районов Нижегородской области идут по графику"
24 ноября 2022 17:09  [45] Нижегородским инвесторам предоставят без торгов участок земли после ликвидации свалки на нем
24 ноября 2022 16:51  [68] Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал об основных статьях расходов бюджета РФ на 2023-2025 годы
24 ноября 2022 16:34  [78] Доходы бюджета Нижегородской области на 2023 год сформированы в объеме почти 240 млрд рублей
24 ноября 2022 13:30  [109] Доходы бюджета Дзержинска увеличены почти на 102 млн рублей
23 ноября 2022 18:17  [281] Производственную программу Теплоэнерго на 2023 год показали на "Дне поставщика"
23 ноября 2022 17:51  [272] Мобилизованным фермерам упростили получение грантовой поддержки
23 ноября 2022 17:34  [267] Сырьё российских заводов к 2030 году будет на 34% состоять из мусора
23 ноября 2022 13:18  [219] Почасовки как возможность экономии и гарант безопасности
Экономика

Около 23,5 млрд рублей заложено в бюджете Нижнего Новгорода на 2023 год на развитие образования

24 ноября 2022 17:36  [1] Экономика

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Постоянная комиссия  Думы Нижнего Новгорода по социальной политике рассмотрела проект бюджета Нижнего Новгорода на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов. 

Напомним, что доходы бюджета Нижнего Новгорода в 2023 году заложены в объеме 48,6 млрд рублей, расходы – 50,9 млрд рублей.

Отмечается, что 58% расходов будет направлено на социальную сферу (образование, культура, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт).

Так, на развитие образования заложено 23,5 млрд рублей, из которых 17,1 млрд рублей будет получен за счет межбюджетных трансфертов. В частности, 2,2 млрд будет направлено на зарплату учителям и сотрудникам школ, 1,7 млрд рублей - на оплату коммунальных услуг, 615 млн рублей - строительство и ремонт школ, более 480 млн рублей - на антитеррористические мероприятия в образовательных учреждений, 187,1 млн рублей - на капремонт учебных заведений, 120 млн рублей - на модернизацию пищеблоков.

Зампредседателя Гордумы Николай Сатаев отметил необходимость выделения около 4 млн рублей на проектирование перехода от здания школы №168 им. И.И. Лабузы до пристроя к общеобразовательному учреждению.

Также более 1,5 млрд рублей выделено на развитие физической культуры и спорта.

Около 3,1 млрд рублей будет направлено на реализацию культурных проектов в 55 учреждения. Из 2 млрд рублей выделят на зарплату сотрудникам, почти 330 млн рублей - на проведение культурно-массовых мероприятий.

На социальную политику выделено около 640 млн рублей, из них 192 млн рублей - на обеспечение деятельности МАУ МЦ "Надежда", МБУ "Городской Дом ветеранов", почти 174 млн рублей – на обеспечение  детей питанием в молочных кухнях города, 170 млн рублей – социальные выплаты отдельным категориям граждан.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета Нижегородской области сформированы в объеме почти 240 млрд рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бюджет Социальная сфера
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph