Нижегородская область в 2022 году получила более 916 млн рублей "лесных доходов" Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская область в 2022 году получила более 916 млн рублей "лесных доходов". Об этом сообщил директор филиала Рослесинфорга "Поволжский леспроект" Павел Лебедев.

Согласно информации, это на 15,3% больше, чем за 9 месяцев 2021 года. По уровн. доходов от использования леса Нижегородская область занимает 3 место в ПФО. Первое место занимает Пермский край, второе - Кировская область.

Так, за 3 квартала текущего года Нижегородской область в федеральный бюджет направила 387,8 млн рублей, а в региональный и местные бюджеты - около 528 млн рублей.

94,6% доходов принесла заготовка древесины, почти 1,3% - геологическое изучение недр и добыча ископаемых на территории лесов, 2,6% - организация зон для отдыха и туризма.

Также были получены доходы от научно-исследовательской деятельности, эксплуатации линейных объектов, охоты и заготовки грибов, ягод и орехов.

Ранее сообщалось, что средний объем незаконной заготовки леса в Нижегородской области сократился в 2,5 раза.

Также напомним, что более 2 млн деревьев высадят в Нижегородской области до конца года.