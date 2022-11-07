Проект строительства ВСМ Москва - Нижний Новгород был приостановлен Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Проект строительства ВСМ Москва - Нижний Новгород был приостановлен. Об этом сообщили в Минтрансе Нижегородской области, отвечая на вопросы подписчиков главы региона Глеба Никитина в соцсети "Вконтакте".

Согласно информации, нижегородец поинтересовался, планируется ли построить мост через железную дорогу у станции Петряевка.

Как сообщили в региональном Минтрансе, проект путепровода входит в федеральный проект Высокоскоростной магистрали, который в настоящее время приостановлен.

Также в администрации Нижнего Новгорода добавили, что строительство моста на проспекте Молодежном в районе станции "Петряевка" предусмотрено в период до 2030 года, однако точные сроки и источники финансирования не определены.

"Без софинансирования из федерального бюджета такие объекты построить невозможно", - подчеркнули в мэрии.

Напомним, строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва-Казань" через Нижний Новгород было отложено в 2020 году в связи "большой финансовой емкостью".

Принять решение о реализации проекта планировалась в 2022 году.

Отметим, что в РЖД сообщали, что на планируемую ВСМ придется 40% пассажиропотока между Москвой и Нижним Новгородом. Ожидается, что на третий год работы ВСМ поток Москва-Нижний Новгород составит 3,13 млн пассажиров в год, а по всей линии в целом - 7,7 млн пассажиров в год. Общая стоимость строительства ВСМ оценивается в 621,55 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что путепровод у Московского вокзала в Нижнем Новгороде планируется построить к 2030 году.