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Проект строительства ВСМ Москва - Нижний Новгород был приостановлен. Об этом сообщили в Минтрансе Нижегородской области, отвечая на вопросы подписчиков главы региона Глеба Никитина в соцсети "Вконтакте".
Согласно информации, нижегородец поинтересовался, планируется ли построить мост через железную дорогу у станции Петряевка.
Как сообщили в региональном Минтрансе, проект путепровода входит в федеральный проект Высокоскоростной магистрали, который в настоящее время приостановлен.
Также в администрации Нижнего Новгорода добавили, что строительство моста на проспекте Молодежном в районе станции "Петряевка" предусмотрено в период до 2030 года, однако точные сроки и источники финансирования не определены.
"Без софинансирования из федерального бюджета такие объекты построить невозможно", - подчеркнули в мэрии.
Напомним, строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва-Казань" через Нижний Новгород было отложено в 2020 году в связи "большой финансовой емкостью".
Принять решение о реализации проекта планировалась в 2022 году.
Отметим, что в РЖД сообщали, что на планируемую ВСМ придется 40% пассажиропотока между Москвой и Нижним Новгородом. Ожидается, что на третий год работы ВСМ поток Москва-Нижний Новгород составит 3,13 млн пассажиров в год, а по всей линии в целом - 7,7 млн пассажиров в год. Общая стоимость строительства ВСМ оценивается в 621,55 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что путепровод у Московского вокзала в Нижнем Новгороде планируется построить к 2030 году.
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