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Экономика

Восемь дорог в трех районах Нижнего Новгорода отремонтируют в 2023 году по нацпроекту БКД

25 ноября 2022 13:34  [95] Экономика

Восемь дорог в Советском, Нижегородском и Приокском районах планируют отремонтировать в 2023 году по нацпроекту БКД.

Как сообщили в МКУ "ГУММиД", подрядчиком станет ООО "Нижавтодорстрой".

В ведомстве также добавили, что общая протяженность участков составит более 6 км, на многих из выбранных для ремонта улиц расположены социальные учреждения (школы, детсады, библиотеки и др.).

В перечень участков, вошли дороги на ул. Верхне-Печерская от ул. Бринского до ул. Богдановича, где находятся поликлиника №7, школа № 7 и детский сад № 447; ул. Ярославская от Похвалинского съезда до дома №25 по ул. Ярославской, на которой расположена городская клиническая больница №38; ул. Богородского от пл. Советской до ул. Генерала Ивлиева, где находятся школа №24 и детсады №№ 49, 267; ул. Шишкова от ул. Богородского до ул. Козицкого; ул. Козицкого от ул. Ванеева до ул. Генерала Ивлиева, на которой располагается библиотека семейного чтения им.И.В.Зуева; ул. 40 лет Октября, где сразу четыре соцобъекта: школа №154 и садики №№ 162, 234, 413.

Кроме того, в 2023 году будут отремонтированы ул. Широкая на участке от ул. Рождественской до Нижне-Волжской набережной и Зеленский съезд от ул. Широкой до пл. Минина.  

Ранее сообщалось, что дороги к школам и детсадам Нижнего Новгорода отремонтируют в 2023 году.

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Теги:
БКД Дороги
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