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Общество

Инспекторы АТИ оценили качество уборки снега в Нижегородском и Советском районах

25 ноября 2022 17:26  [76] Общество

В районах Нижнего Новгорода продолжают уборку снега. Как сообщили в пресс-службе администрации города, инспекторы АТИ 25 ноября побывали в Нижегородском и Советском районах по поручению главы города Юрия Шалабаева.

Первый заместитель главы администрации города Дмитрий Сивохин рассказал, что в настоящее время уборку дворовых территорий приходится контролировать в ручном режиме. Он напомнил, что Нижегородский район является самым проблемным в городе, поскольку там расположено много узких улиц с припаркованными автомобилями.

Впрочем, заметил Дмитрий Сивохин, для подрядных организаций это не может быть оправданием некачественной работы.

В мэрии отмечают, что до сих пор нет качественной уборки на озелененных территориях, в том числе, на Большой Покровской, в парках и скверах Нижегородского района. За плохую работу к подрядчикам будут применяться штрафы, до 300 тыс. рублей, отмечают в администрации города.

Как сообщили в ДУКе Приокского района, в настоящее время сотрудники продолжают устранять последствия ледяного дождя, ведется спил упавших деревьев.

Глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова лично проверила уборку снега в ЖК "Корабли". По ее словам, здесь есть определенные сложности с уборкой, необходимо привлечь дополнительную технику.

Ранее глава города Юрий Шалабаев дал поручение АТИ и главам районов обеспечить контроль за работой подрядных организаций и ДУКов по расчистке и уборке городских территорий от снега.  Напомним, что главы районов Нижнего Новгорода лично проверяют качество уборки улиц.

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Теги:
Снег
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