Нацпроекты — людям
Фестиваль "Горьковская ёлка" вновь пройдёт в Нижнем Новгороде
Экотехнопарк появится в Дзержинске в 2024 году
Премию Russian Event Awards получили 13 нижегородских проектов
Высшая школа искусств и дизайна откроется в ННГУ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
25 ноября 2022 18:32  [90] Ресурс по актуализации документов воинского учета создадут в России
25 ноября 2022 18:32  [126] Схемы электроснабжения в Богородском районе планируется стабилизировать до конца дня
25 ноября 2022 18:12  [86] Более 1,7 тысяч тонн пескосоляной смеси использовали в Дзержинске для борьбы с гололедом
25 ноября 2022 17:46  [103] Более 100 нижегородцев за последние 2 дня обратились за медпомощью после падения на льду
25 ноября 2022 17:26  [119] Инспекторы АТИ оценили качество уборки снега в Нижегородском и Советском районах
25 ноября 2022 17:20  [125] Гололед в Нижегородской области сохранится до 27 ноября
25 ноября 2022 17:11  [126] Движение транспорта запретят возле Дворца спорта на проспекте Гагарина в выходные
25 ноября 2022 17:05  [138] Глеб Никитин в эфире Первого канала прочитал стихотворение Василия Жуковского
25 ноября 2022 16:56  [98] Компания Meta внесена в реестр экстремистских организаций
25 ноября 2022 16:35  [93] Сквер появился в селе Арефино Вачского района по программе "Вам решать!"
Общество

Схемы электроснабжения в Богородском районе планируется стабилизировать до конца дня

25 ноября 2022 18:32  [126] Общество

Фото: филиал Нижновэнерго ПАО МРСК Центра и Приволжья

Схемы электроснабжения в Богородском районе планируется стабилизировать до конца 25 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Как отметил глава региона Глеб Никитин, масштаб отключений в области серьезный. 

"Это отражается на работе аварийных бригад: восстанавливают один участок, в то же время на другом падают деревья, линия обесточивается", - сказал губернатор.

Руководство Россетей держит восстановление электроснабжения на личном контроле.

В Богородском районе сложная обстановка связана с падением четырех опор ЛЭП ВЛ-110. Сейчас электроснабжение здесь организовано по временной схеме. Работы по стабилизации схемы электроснабжения планируется завершить до конца сегодняшнего дня, после чего начнется восстановление опор.

Напомним, в Нижегородской области для борьбы с последствиями ледяного дождя введен режим ЧС межмуниципального характера.

Глеб Никитин поручил нижегородским главам МСУ немедленно реагировать на обращения жителей из-за ледяного дождя.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Богородский район Электроэнергия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph