Схемы электроснабжения в Богородском районе планируется стабилизировать до конца дня

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Схемы электроснабжения в Богородском районе планируется стабилизировать до конца 25 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Как отметил глава региона Глеб Никитин, масштаб отключений в области серьезный.
"Это отражается на работе аварийных бригад: восстанавливают один участок, в то же время на другом падают деревья, линия обесточивается", - сказал губернатор.
Руководство Россетей держит восстановление электроснабжения на личном контроле.
В Богородском районе сложная обстановка связана с падением четырех опор ЛЭП ВЛ-110. Сейчас электроснабжение здесь организовано по временной схеме. Работы по стабилизации схемы электроснабжения планируется завершить до конца сегодняшнего дня, после чего начнется восстановление опор.
Напомним, в Нижегородской области для борьбы с последствиями ледяного дождя введен режим ЧС межмуниципального характера.
Глеб Никитин поручил нижегородским главам МСУ немедленно реагировать на обращения жителей из-за ледяного дождя.
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