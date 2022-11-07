Схемы электроснабжения в Богородском районе планируется стабилизировать до конца дня Общество

Фото: филиал Нижновэнерго ПАО МРСК Центра и Приволжья

Схемы электроснабжения в Богородском районе планируется стабилизировать до конца 25 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Как отметил глава региона Глеб Никитин, масштаб отключений в области серьезный.

"Это отражается на работе аварийных бригад: восстанавливают один участок, в то же время на другом падают деревья, линия обесточивается", - сказал губернатор.

Руководство Россетей держит восстановление электроснабжения на личном контроле.

В Богородском районе сложная обстановка связана с падением четырех опор ЛЭП ВЛ-110. Сейчас электроснабжение здесь организовано по временной схеме. Работы по стабилизации схемы электроснабжения планируется завершить до конца сегодняшнего дня, после чего начнется восстановление опор.

Напомним, в Нижегородской области для борьбы с последствиями ледяного дождя введен режим ЧС межмуниципального характера.

Глеб Никитин поручил нижегородским главам МСУ немедленно реагировать на обращения жителей из-за ледяного дождя.