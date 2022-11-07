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Общество

Режим ЧС межмуниципального характера введен в Нижегородской области

25 ноября 2022 10:09  [34] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Режим ЧС межмуниципального характера введен в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, особый режим для устранения последствий непогоды введен на следующих территориях: Арзамас, Бор, Богородский, Вачский, Воротынский, Дальнеконстантиновский, Краснооктябрьский, Кстовский, Лысковский, Павловский, Пильнинский,  Сергачский, Сеченовский, Сосновский районы.

Как отметили в правительстве Нижегородской области, режим ЧС позволит максимально оперативно реагировать на ситуацию, незамедлительно выделять силы и средства на решение вопросов.

На остальных же территориях региона действует режим повышенной готовности. Работы по устранению аварий ведутся в круглосуточном режиме.

Напомним, 22 и 23 Нижегородскую область накрыл ледяной дождь. Из-за обледенения контактной сети общественный электротранспорт Нижнего Новгорода работал с перебоями. Также непогода поломала ветки и деревья, которые падали на дороги и трамвайные рельсы. 

Гололед сохранится на дорогах Нижегородской области до 25 ноября.

Глеб Никитин поручил нижегородским главам МСУ немедленно реагировать на обращения жителей из-за ледяного дождя.

Вечером 24 ноября электроснабжение было восстановлено у более чем 90% пострадавших от непогоды потребителей в Нижегородской области.

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Теги:
Погода ЧС
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