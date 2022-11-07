Нижегородская область привлечет почти 40 млрд рублей из федерального бюджета в 2023 году Экономика

Нижегородская область в 2023 году сможет рассчитывать на 40 млрд рублей из федерального бюджета.Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

Как отметил глава региона, при принятии федерального бюджета в третьем чтении серьезно увеличился объем поддержки Нижегородской области по сравнению с первым чтением.

"Средства пойдут на капремонт детской областной больницы, создание новых мест в школах и детских садах. Значительный объем средств выделяют на обновление учреждений культуры, например, на капремонт Дворца культуры и спорта в Чкаловске. В Сокольском, Красных Баках, Павлове, Нижнем Новгороде и селе Чернуха (Арзамасский район) появятся модельные библиотеки", - написал Глеб Никитин.

Он также рассказал, что финансирование предусмотрено на реализацию важнейших спортивных проектов: Ледового дворца в Нижнем и регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в Дзержинске.