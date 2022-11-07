Электроснабжение восстановлено у более чем 90% пострадавших от непогоды потребителей в Нижегородской области Общество

Фото: филиал Нижновэнерго ПАО МРСК Центра и Приволжья

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Электроснабжение восстановлено у более чем 90% пострадавших от непогоды потребителей в Нижегородской области. Об этом сообщили в "Нижновэнерго" по данным на 16:00 24 ноября.

Согласно информации, в восстановительных работах задействовано 502 специалиста и 237 единиц техники. Также используется 16 резервных источников энергоснабжения суммарной мощностью более 1,7 МВт.

Кроме того, в запасе находятся еще 300 источников общей мощностью почти 8,6 МВт.

Как сообщают в правительстве Нижегородской области, для координации работа на базе ГУ МЧС России по региону работает штаб по восстановлению энергоснабжения. Также оперативные штабы организованы в 30 муниципалитетах области.

Работы над устранением последствий непогоды ведутся круглосуточно. Утром для помощи прибыли бригады из Костромской области и Марий Эл.

Напомним, 22 и 23 Нижегородскую область накрыл ледяной дождь. Из-за обледенения контактной сети общественный электротранспорт Нижнего Новгорода работал с перебоями. Также непогода поломала ветки и деревья, которые падали на дороги и трамвайные рельсы.

Гололед сохранится на дорогах Нижегородской области до 25 ноября.

Глеб Никитин поручил нижегородским главам МСУ немедленно реагировать на обращения жителей из-за ледяного дождя.