Экотехнопарк появится в Дзержинске в 2024 году
Фестиваль "Горьковская ёлка" вновь пройдёт в Нижнем Новгороде
Две гостиницы построят в "Квартале 1833 года" в центре города
Схема расположения вестибюлей новых станций метро в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
24 ноября 2022 18:48  [51] Юрий Шалабаев представил нижегородский опыт побратимских отношений на форуме БРИКС+
24 ноября 2022 18:41  [61] Нижний Новгород претендует на звание "Молодежной столицы России"
24 ноября 2022 18:27  [69] Мобилизованным нижегородцам отправлен очередной гуманитарный груз от "Волонтеров Победы"
24 ноября 2022 18:21  [231] Строительство ЖК из 11 домов в Автозаводском районе профинансировано на 6,1 млрд рублей
24 ноября 2022 18:09  [73] ВОЗ предупредила о возможной вспышке кори среди детей
24 ноября 2022 17:49  [84] Электроснабжение восстановлено у более чем 90% пострадавших от непогоды потребителей в Нижегородской области
24 ноября 2022 17:41  [77] Кибермошенники украли у россиян почти 4 млрд рублей за III квартал 2022 года
24 ноября 2022 17:17  [86] По программе "Единой России" и Минпросвещения в текущем году отремонтировано более тысячи школ в стране
24 ноября 2022 16:43  [124] Муниципалитеты Нижегородской области и 3 китайских города станут побратимами
24 ноября 2022 16:18  [100] Более 3 млн рублей собрали нижегородцы в рамках проекта "Дарим Добро Детям"
Общество

Электроснабжение восстановлено у более чем 90% пострадавших от непогоды потребителей в Нижегородской области

24 ноября 2022 17:49  [84] Общество

Фото: филиал Нижновэнерго ПАО МРСК Центра и Приволжья

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Электроснабжение восстановлено у более чем 90% пострадавших от непогоды потребителей в Нижегородской области. Об этом сообщили в "Нижновэнерго" по данным на 16:00 24 ноября.

Согласно информации, в восстановительных работах задействовано 502 специалиста и 237 единиц техники. Также используется 16 резервных источников энергоснабжения суммарной мощностью более 1,7 МВт.

Кроме того, в запасе находятся еще 300 источников общей мощностью почти 8,6 МВт.

Как сообщают в правительстве Нижегородской области, для координации работа на базе ГУ МЧС России по региону работает штаб по восстановлению энергоснабжения. Также оперативные штабы организованы в 30 муниципалитетах области.

Работы над устранением последствий непогоды ведутся круглосуточно. Утром для помощи прибыли бригады из Костромской области и Марий Эл.

Напомним, 22 и 23 Нижегородскую область накрыл ледяной дождь. Из-за обледенения контактной сети общественный электротранспорт Нижнего Новгорода работал с перебоями. Также непогода поломала ветки и деревья, которые падали на дороги и трамвайные рельсы. 

Гололед сохранится на дорогах Нижегородской области до 25 ноября.

Глеб Никитин поручил нижегородским главам МСУ немедленно реагировать на обращения жителей из-за ледяного дождя.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Погода
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph