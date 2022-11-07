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Около 20 млн рублей выделят в 2023 году на увеличение турпотока в Нижний Новгород

28 ноября 2022 17:14  [54] Экономика
Дума Нижнего Новгорода

Дума Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Постоянная комиссия Думы Нижнего Новгорода по экономике, промышленности и предпринимательству рассмотрела проект бюджета Нижнего Новгорода на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

Согласно информации, в городском бюджете следующего года на развитие экономики, предпринимательства и туризма заложено 112,7 млн рублей.

В частности, почти 46 млн рублей будет направлено на обеспечение деятельности МКУ "Центр организации закупок" и МАУ "Управление по туризму", 12,6 млн рублей выделено АНО "Центр поддержки предпринимательства города Нижнего Новгорода", 5 млн рублей направлено на проведение аудиторских проверок муниципальных предприятий города.

На финансовую поддержку малому и среднему бизнесу будет направлено 11,8 млн рублей, из которых 10,6 млн рублей - на возмещение части затрат для модернизации или создания производства. 1,2 млн рублей - гранты для начинающих предпринимателей и самозанятых.

Также 5 млн рублей выделено на развитие потребительского рынка и проведение ярмарок. Средства будут выделяться и на сбор статической информации о состоянии экономики и социальной сферы города.

Кроме того, около 20 млн рублей направлено на увеличение туристического потока в Нижний Новгород, а еще 10 млн рублей - на создание туристического кода центра города, включающего в себя систему навигацию, создание инфраструктуру для маломобильных групп населения, оборудование информационных центров для туристов, а также обустройство смотровых и панорамных площадок. 

Ранее сообщалось, что почти 50 млн рублей будет направлено на развитие предпринимательства в Нижнем Новгороде в 2023 году.

Также напомним, что доходы бюджета Нижегородской области сформированы в объеме почти 240 млрд рублей.

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Теги:
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