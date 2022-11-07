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Общество

Масштабная варакушка украсила промзону в Нижнем Новгороде

29 ноября 2022 12:38  [140] Общество

Фото: Алексей LexusOne

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Ещё одно живописное граффити украсило Нижний Новгород: на стене двухэтажного производственного цеха, стоящего в промзоне Нижегородского района, запечатлена одна из самых красивых птиц России: традиционная обитательница нижегородских пойм - варакушка.

Живописная работа выполнена известным нижегородским граффитчиком-анималистом Алексеем Гурнянским (LexusOne).

Как рассказал художник НИА "Нижний Новгород", инициаторами данного стрит-арта стали владельцы здания. Причём идея вынашивалась ещё с прошлого года.

"Ребята увлекаются фотографией и натурализмом. Мы долго думали, что можно нарисовать - и вот появилась такая идея: изобразить варакушку. Именно её взяли, так как она обитает в Нижегородской области", - пояснил автор.

Алексей отметил, что варакушка - очень красивая птица, и он с большим удовольствием поучаствовал в инициативе. К тому же, LexusOne очень любит животных - что явно прослеживается в его творчестве.

"Это своеобразный символ - призыв бережно относиться к природе родного края", - добавил художник.

Работы над граффити проходили в ноябре в довольно непростых погодных условиях: в мороз, дожди со снегом и даже ураганный ветер. Но, как признался сам автор, не смотря на сложности, процесс рисования был ему в радость, и ничто не помешало реализации задумки.

"Вообще, работа при минусовой температуре - это всегда экстрим. Но хочется сказать отдельное спасибо за инициативу и организацию процесса", - поделился LexusOne.

К сожалению, полюбоваться данным муралом обычным прохожим не удастся: он находится на труднодоступной территории. Но если волей случая вы его увидите - то точно узнаете этого синегрудого воробушка, ближайшего родственника соловья - варакушку.

Ранее мы рассказывали о других работах Алексея LexusOne: 15-метровых цветах в Щербинках, а также масштабном стрит-арте "Код-801", созданном в соавторстве с другими художниками.

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Теги:
граффити стр Художник
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