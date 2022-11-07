Электроснабжение подано во все пострадавшие от непогоды населенные пункты Нижегородской области Общество

Фото: Россети

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Электроснабжение подано во все пострадавшие от непогоды населенные пункты Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Согласно информации, вероятность временных отключений в ходе ремонтных работ по-прежнему сохраняется. Сообщить об отключениях и поврежденных сетей можно по бесплатному многоканальному телефону: 8-800-220-0-220.

В зависимости от ситуации в населенных пунктах, энергетики использовали постоянную или временную схемы энергоснабжения. Для временного обеспечения электричеством было использовано 60 подвижных источников электроснабжения.

В настоящее время продолжаются работы по восстановлению проводов, замене опор и расчистке от деревьев: заменено 118 и выправлено 26 опор; устранено 437 обрывов; проведено 1 308 мероприятий по снятию веток с проводов и опилу деревьев; вырублены деревья в 2 074 пролетах; расчищена трасса высоковольтных линий в 657 пролетах.

Отмечается, что работы ведутся круглосуточно.

Напомним, что в устранении последствий ледяного дождя также задействована аэромобильная группировка МЧС.

Богородский район, наиболее пострадавший от непогоды, посещал замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.