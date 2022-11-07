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Общество

Нижегородские "Заповедные кварталы" подготовили специальную программу к Новому году

29 ноября 2022 17:49  [28] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородские "Заповедные кварталы" подготовили специальную программу к Новому году. Об этом на пресс-конференции 29 ноября сообщил замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Согласно информации, новогодняя программа в Студёном квартале продлится с 25 декабря по 8 января .

Так, 25 декабря нижегородцы смогут посетить "Рождественский фестиваль вертепов", на котором гостей ждут вертепные театры, иммерсивные экскурсии и угощения.

С 26 по 30 декабря в рамках "Праздника света и чудес в Студёном квартале" пройдут авторские экскурсии для всей семьи и аудиоспектакли.

Также в период с 26 декабря по по 8 января пройдут исторические  экскурсии "Что с Фанечкой было?" и "Детали квартала". Кроме того, будет доступен самостоятельный аудиогид «Сокровенное».

С 1 по 5 января на дом №14 по улице Студёной будет транслироваться мэппинг шоу "Сокровища Студёного" от студии dreamlaser.

В Квартале церкви трёх святителей 25-30 декабря пройдёт Рождественская ярмарка по адресу улица Студёная, 14.

С 26 декабря по 8 января нижегородцев ожидают сказочные экскурсии-спектакли для взрослых и детей. 

В Саду мечтателей на улице Короленко,17 с 1 по 5 января пройдёт мэппинг шоу "История детской мечты" от студии dreamlaser. 

А 7 января пройдёт благотворительная "Горьковская елка".

Напомним, что новогодние мероприятия на Нижегородской ярмарке пройдут с 16 декабря по 15 января. Там жителей и гостей Нижнего Новгорода будут ждать базар, каток, а также Дом Деда Мороза.

Кроме того, на улицах Нижнего Новгорода в новогодние каникулы состоятся сольные выступления музыкантов.

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Теги:
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