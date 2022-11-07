Более 1,2 млрд рублей из бюджета Нижнего Новгорода направят на управление имуществом и земресурсами Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Постоянная комиссия Гордумы Нижнего Новгорода по имуществу и земельным отношениям и постоянная комиссия по местному самоуправлению на заседании 29 ноября рассмотрели проект городского бюджета на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов.

Директор департамента финансов Юрий Мочалкин сообщил, что расходы на управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в проекте бюджета города на 2023 год запланированы в сумме 1 млрд 247,7 млн рублей.

Из общего объёма средств более половины - 802,6 млн рублей - запланировано на оплату ежегодных лизинговых платежей за приобретённые вагоны метро и дорожную технику, также на капитально-восстановительный ремонт вагонов метро. Ещё 100 млн рублей выделено на прямую закупку дорожной техники.

Кроме того, 83,1 млн рублей заложено на расходы на содержание и управление имуществом муниципальной казны, 13,9 млн рублей - на выплату компенсаций за изымаемые нежилых помещений в аварийных домах, 36,7 млн рубле й- на 24,3 млн рублей - на обеспечение деятельности Дирекции по эксплуатации муниципальных объектов недвижимого имущества Нижнего Новгорода, 30 млн рублей - на снос объектов нежилого фонда.

Согласно информации, предоставленной комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами, план доходов на 2023 год составляет 2 млрд 400 млн руб.

В частности, доходы от аренды имущества запланированы в сумме 513 млн рублей, от аренды земли – 150 млн рублей, от приватизации и продажи имущества и акций – 203 млн рублей, от продажи земли – 92,5 млн рублей., от размещения объектов – 18,6 млн рублей, от сервитутов – 4,7 млн рублей, от продажи права аренды – 6,6 млн рублей.

Также бюджет на 340 млн рублей пополнят дивиденды по акциям. Кроме того, запланированы доходы от аренды и продажи земли на сумму 1 млрд 70 млн рублей.

Напомним, что доходы бюджета Нижнего Новгорода в 2023 году заложены в объеме 48,6 млрд рублей, расходы – 50,9 млрд рублей. 58% расходов будет направлено на социальную сферу (образование, культура, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт).

Основной финансовый документ будет рассмотрен депутатами Гордумы на очередном заседании 14 декабря.