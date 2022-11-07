Нацпроекты — людям
Рост тарифов ЖКХ с 1 декабря
Дублёр проспекта Гагарина построят по концессии
Заплати налоги до 1 декабря
Схема расположения вестибюлей новых станций метро в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Экономика
29 ноября 2022 19:14  [38] Более 1,2 млрд рублей из бюджета Нижнего Новгорода направят на управление имуществом и земресурсами
29 ноября 2022 16:26  [127] Завод по выпуску поликремния построят в Нижегородской области
29 ноября 2022 14:30  [164] Более 3,5 млрд рублей выделено на благоустройство Нижнего Новгорода в 2023 году
29 ноября 2022 10:40  [178] ПАО "Завод им. Г.И. Петровского" приступил к выпуску нового вида гражданской продукции
28 ноября 2022 17:14  [286] Около 20 млн рублей выделят в 2023 году на увеличение турпотока в Нижний Новгород
28 ноября 2022 14:48  [277] Средняя зарплата за январь - сентябрь в Нижегородской области выросла на 11,2%
27 ноября 2022 15:15  [375] Минстранс РФ будет субсидировать межрегиональные пассажирские речные перевозки
26 ноября 2022 10:47  [403] Нижегородская область привлечет почти 40 млрд рублей из федерального бюджета в 2023 году
26 ноября 2022 09:53  [448] Нижегородские Теплоэнерго и Водоканал объединят
25 ноября 2022 18:20  [1154] Рост тарифов ЖКХ в Нижегородской области будет меньше прогнозируемого уровня инфляции
Экономика

Более 1,2 млрд рублей из бюджета Нижнего Новгорода направят на управление имуществом и земресурсами

29 ноября 2022 19:14  [38] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Постоянная комиссия Гордумы Нижнего Новгорода по имуществу и земельным отношениям и постоянная комиссия по местному самоуправлению на заседании 29 ноября рассмотрели проект городского бюджета на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов.

Директор департамента финансов Юрий Мочалкин сообщил, что расходы на управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в проекте бюджета города на 2023 год запланированы в сумме 1 млрд 247,7 млн рублей.

Из общего объёма средств более половины - 802,6 млн рублей - запланировано на оплату ежегодных лизинговых платежей за приобретённые вагоны метро и дорожную технику, также на капитально-восстановительный ремонт вагонов метро. Ещё 100 млн рублей выделено на прямую закупку дорожной техники.

Кроме того, 83,1 млн рублей заложено на расходы на содержание и управление имуществом муниципальной казны, 13,9 млн рублей - на выплату компенсаций за изымаемые нежилых помещений в аварийных домах, 36,7 млн рубле й- на 24,3 млн рублей - на обеспечение деятельности Дирекции по эксплуатации муниципальных объектов недвижимого имущества Нижнего Новгорода, 30 млн рублей - на снос объектов нежилого фонда.

Согласно информации, предоставленной комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами, план доходов на 2023 год составляет 2 млрд 400 млн руб.

В частности, доходы от аренды имущества запланированы в сумме 513 млн рублей, от аренды земли – 150 млн рублей, от приватизации и продажи имущества и акций – 203 млн рублей, от продажи земли – 92,5 млн рублей., от размещения объектов – 18,6 млн рублей, от сервитутов – 4,7 млн рублей, от продажи права аренды – 6,6 млн рублей.

Также бюджет на 340 млн рублей пополнят дивиденды по акциям. Кроме того, запланированы доходы от аренды и продажи земли на сумму 1 млрд 70 млн рублей.

Напомним, что доходы бюджета Нижнего Новгорода в 2023 году заложены в объеме 48,6 млрд рублей, расходы – 50,9 млрд рублей. 58% расходов будет направлено на социальную сферу (образование, культура, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт).

Основной финансовый документ будет рассмотрен депутатами Гордумы на очередном заседании 14 декабря. 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бюджет Городская дума Имущество
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph